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Суд продлил арест трем уличным артистам, разжигавшим ненависть к участникам СВО

Евгений Жуков
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Суд продлил арест трем уличным артистам, разжигавшим ненависть к участникам СВО
Фото: Пресс-служба Тверского суда Москвы

Тверской суд Москвы продлил арест Артему Камардину, Егору Штовбу и Николаю Дайнеко, обвиняемым в разжигании ненависти и вражды к участникам специальной военной операции на Украине. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда молодые люди останутся в следственном изоляторе до 25 апреля, однако Дайнеко будет находиться под арестом на неделю меньше, до 18 апреля. Их обвиняют по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Известно, что Камардин прочитал стихи 25 сентября 2022 года на Триумфальной площади у памятника Маяковскому. В его текстах содержались строки, которые экспертная группа признала разжигающими ненависть к российским добровольцам и солдатам Народной милиции республик Донбасса.

После мероприятия Камардина задержали правоохранители. По этой же статье суд арестовал Штовба и Дайнеко, они сопровождали поэта 25 сентября.

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