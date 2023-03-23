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Politico: Между ФРГ и Францией разгорелся конфликт из-за автомобилей и ядерной энергетики

Лейла Алиева
В мире
Politico: Между ФРГ и Францией разгорелся конфликт из-за автомобилей и ядерной энергетики
Фото: Pixabay

Между Германией и Францией разгорелся серьезный конфликт из-за запрета автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и ядерной энергетики. Об этом пишет издание Politico.

В пятницу, 25 марта, в Брюсселе состоится встреча лидеров Евросоюза, где государства обсудят вопросы, касающиеся экономической конкурентоспособности организации, а также военную поддержку Украины. Однако из-за разногласий между ФРГ и Францией ее могут отменить.

Ранее Германия и Италия вместе с другими союзниками заблокировали решение ЕС о запрете на продажи автомобилей с традиционными двигателями к 2035 году. Также страны потребовали исключить синтетические альтернативы ископаемому топливу.

В свою очередь Франция раскритиковала такое решение, так как хочет добиться внесения атомной энергетики в перечень «чистых» технологий ЕС. Такая реакция не понравилась Берлину, пишет Politico.

В декабре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила лидерам 27 стран — членов ЕС согласовать меры в ответ на дискриминирующий европейские компании акт о снижении инфляции США. Среди таких мер — смягчение правил госпомощи в сфере возобновляемых источников энергии и «чистых технологий».

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