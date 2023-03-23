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Бобров: В Пресненском районе пресекли незаконную реконструкцию здания

Евгений Жуков
Город
Бобров: В Пресненском районе пресекли незаконную реконструкцию здания
Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости
Москва, улица Красная Пресня, 24 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли появление самостроя на территории Центрального административного округа Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Нарушение было зафиксировано на земельном участке по адресу: улица Красная Пресня, владение 24, где расположено торгово-административное здание.

— На момент обследования ко входу в подвальное помещение на первом этаже здания незаконно возводили пристройку площадью 15 квадратных метров, — отметил Бобров.

По его словам, данный объект отсутствовал в технической документации здания, и на него не была оформлена проектная и разрешительная документация. Таким образом, нарушение удалось выявить на начальном этапе, заявил глава Госинспекции по недвижимости. На данный момент по требованию ведомства пользователь добровольно демонтировал пристройку.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

демонтаж объектов Самострой Москва Центральный административный округ (ЦАО)
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