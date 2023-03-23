Бобров: В Пресненском районе пресекли незаконную реконструкцию здания
Сотрудники Госинспекции по недвижимости пресекли появление самостроя на территории Центрального административного округа Москвы. Об этом сообщил начальник Госинспекции, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.
Нарушение было зафиксировано на земельном участке по адресу: улица Красная Пресня, владение 24, где расположено торгово-административное здание.
— На момент обследования ко входу в подвальное помещение на первом этаже здания незаконно возводили пристройку площадью 15 квадратных метров, — отметил Бобров.
По его словам, данный объект отсутствовал в технической документации здания, и на него не была оформлена проектная и разрешительная документация. Таким образом, нарушение удалось выявить на начальном этапе, заявил глава Госинспекции по недвижимости. На данный момент по требованию ведомства пользователь добровольно демонтировал пристройку.
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