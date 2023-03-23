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Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до 15 градусов в Москве

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Город
Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление до 15 градусов в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В ближайшие дни в столице будет тепло. Однако не стоит полагать, что в надвигающиеся выходные москвичей ждет безоблачное небо. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Метеоролог подчеркнул, что уже совсем скоро москвичей ждет значительное потепление.

— К нам придет еще более теплая погода, она прибавит пару градусов по отношению к сегодняшнему дню. Самым теплым днем будет суббота: днем — до 14 градусов, а в самом центре Москвы — и все 15. В воскресенье будет холоднее на два–три градуса. Это не столь смертельно. Ожидаем около 10 градусов тепла. Ночи тоже будут теплыми, — рассказал собеседник «ВМ».

Специалист обратил внимание, что начало следующей недели также будет довольно теплым. Такая картина сохранится до 30 марта. Неделя теплой погоды «съест» львиную долю снега, который где-то еще сохранился в столице, подчеркнул Шувалов.

Небо в Москве на выходных ясным не будет, заметил эксперт.

— На выходных нас ждет переменная облачность. Или будет облачно, с прояснениями. В субботу прогнозируются кратковременные дожди. В воскресенье их вероятность меньше, но все равно рассчитывать на безоблачное небо не приходится, — отметил собеседник «ВМ».

Колебание давления на выходных ожидается крайне незначительное — показатели не будут отходить далеко от нормы, заключил метеоролог.

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