Губернатор Подмосковья рассказал о новом тепличном комплексе в Воскресенске

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Новый тепличный комплекс в Воскресенске выведет Московскую область на первое место по овощам закрытого грунта к 2026 году. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время посещения предприятия «Эко-культура» в четверг, 23 марта.

Сейчас Московская область занимает второе место в России по овощам закрытого грунта. Регион стремительно поднялся на эту позицию за последние 10 лет — тогда он занимал только 36 строчку.

Тепличный комплекс в Воскресенске предусматривает 645 рабочих мест на первом этапе строительства и 405 — на втором, передает «360».

— Сможем увеличить производство овощей на 27 тысяч тонн в год. В регионе уже есть крупные объекты — в Луховицах, Кашире и на других территориях. Но здесь вводим сразу 35 гектаров закрытого грунта — для нас это рекорд, — отметил Андрей Воробьев.

Соглашение о реализации проекта между правительством региона и ТК «Подмосковье» было подписано на форуме «Сочи-2019». Инвестиции составили 14,5 млрд рублей, создано более 600 рабочих мест, передает РИАМО.

6 марта Андрей Воробьев подчеркнул необходимость комплексного развития территорий. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.