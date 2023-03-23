Эксперт транспортной отрасли Чекмарев оценил развитие трамвайной инфраструктуры в столице

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Физическое обособление трамвайных путей от проезжей части в столице снизило задержки этого вида городского транспорта на 35 процентов, поскольку автомобили стали реже создавать аварийные ситуации. Об этом в четверг, 23 марта, «Вечерней Москве» рассказал заместитель директора Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем Александр Чекмарев.

По его словам, на сегодняшний день трамвай стал самым перспективным видом столичного транспорта.

— У него огромный потенциал — большая вместимость вагонов позволяет обеспечить высокую провозную способность, это самый вместительный из всех видов наземного транспорта. Некоторым образом, трамвай в транспортной среде является промежуточным звеном между наземным транспортом (автобусами и электробусами) и метрополитеном, — сообщил Чекмарев.

Несмотря на это стоимость развития трамвайной системы и строительства трамвайных линий гораздо ниже, чем у столичной подземки. Современный трамвай должен обладать определенным преимуществом в городской среде, продолжил Чекмарев.

Прежде всего, это достигается сокращением помех со стороны других участников движения, в том числе физическим обособлением трамвайных путей. На данный момент, столица идет именно по этому пути, что, по мнению эксперта, является «верным решением».

Сразу на нескольких улицах, где в прошлом году трамваи отделили от машин, число перебоев в движении сократилось более чем в два раза по сравнению с 2021–2022 годами.

Сегодня в Москве от автодороги физически обособлены порядка 70 процентов трамвайных путей. Городские власти планируют, что в текущем году эта цифра вырастет на десять процентов.

17 февраля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти закупают трамваи для города только у российских производителей. По его словам, в 2023 году в столице завершится полное обновление парка трамваев, в общей сложности в ближайшие три года в столицу поступят 150 вагонов нового поколения.