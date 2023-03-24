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Названы три варианта стрижек, от которых стоит отказаться женщинам в возрасте

Ирина Игнатенко
Общество
Названы три варианта стрижек, от которых стоит отказаться женщинам в возрасте
Фото: shutterstock

Есть минимум три стрижки, от которых стоит отказаться женщинам в возрасте. О них рассказала эксперт по волосам и стилист Лорен Удо.

Стилист призвала отказаться от трех причесок: экстремальные пикси, «под горшок» и слишком длинные с большим количеством слоев.

По ее словам, такие прически подчеркивают любую потерю объема и ухудшение текстуры волос с возрастом, создавая резкие линии на голове и на лице. В результате волосы кажутся тонкими и неухоженными, что заставляет окружающих обращать больше внимания на недостатки лица.

Стилист порекомендовала женщинам в возрасте рассмотреть классический или короткий боб, передает издание «Профиль».

Волосы могут выпадать по разным причинам, однако есть одна распространенная ошибка, которую совершают многие женщины. Парикмахер-стилист Джин Лопес призвала отказаться от тугих причесок и назвала хорошие альтернативы.

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