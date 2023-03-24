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Водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Водитель микроавтобуса насмерть сбил мужчину на северо-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры
Москва, Мурановская улица Карта всех событий

На северо-востоке города водитель микроавтобуса насмерть сбил пешехода, шедшего по тротуару. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 24 марта.

По ее словам, ДТП произошло на Мурановской улице. Водитель «Фиата» передвигался по тротуару задним ходом. Он не заметил мужчину и сбил его. Инцидент попал в объектив камер внешнего видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба столичной прокуратуры

От полученных травм пешеход скончался на месте.

— Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП и привлечение виновного лица к уголовной ответственности, — отметила Нефедова.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла на внутренней стороне 76-го километра МКАД. Под колеса автомобиля попал сотрудник ЦОДД. Мужчина погиб на месте.

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