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Венгрия не допустит евроинтеграцию Украины при нарушении прав меньшинств

Ирэна Колесова
В мире
Венгрия не допустит евроинтеграцию Украины при нарушении прав меньшинств
Фото: shutterstock

Венгрия не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, если киевские власти продолжат нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом в пятницу, 24 марта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

— С 2015 года Украина приняла ряд законов, которые неуклонно нарушают и сокращают права меньшинств, связанные с использованием родного языка. В течение последних восьми лет мы получали обещания от украинских властей, что они решат эту проблему, но на самом деле они ничего не сделали, — отметил министр.

Свое заявление министр сделал в ходе встречи с помощником генерального секретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Керис в Нью-Йорке. По его словам, сейчас тысячи школ и детсадов в Венгрии делают все возможное, чтобы принять детей украинских беженцев, и в это же время 99 венгерских школ на Украине могут закрыться на фоне новых киевских законов, передает ТАСС.

Сийярто в последнее время начал активно обсуждать вопрос прав венгерских меньшинств на территории Закарпатья. Он касался этой проблемы в ходе встреч с властями Евросоюза и Североатлантического альянса, которые проходили в Брюсселе.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер недавно послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поддержку России. По его словам, Евросоюз един в оказании помощи Киеву, только Венгрия «стоит в стороне». Почему Венгрия выступает против антироссийских санкций и не поддерживает Украину, разбиралась «Вечерняя Москва».

Украина Евросоюз (ЕС) Венгрия
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