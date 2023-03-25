Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ефимов: Более 90 тысяч предпринимателей зарегистрировалось на инвестиционном портале Москвы

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Более 90 тысяч предпринимателей зарегистрировалось на инвестиционном портале Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались более 90 тысяч человек начиная с 2014 года. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Только в этом году пользователи создали 5,3 тысячи учетных записей. За 2022 год на ресурсе появилось 25 тысяч личных кабинетов. Это рекордный показатель — он более чем на три тысячи превысил результаты предыдущего года. Функционал, доступный пользователям инвестпортала, помогает в ведении бизнеса в столице: упрощает взаимодействие с органами власти, позволяет в режиме онлайн получать преференции и актуальную информацию о реализуемых инвестпроектах, — рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что портал пополняется новыми функциями, которые привлекают посетителей. Так, всего инвесторы воспользовались онлайн-сервисами 656 тысяч раз, а общее число визитов превысило 19,3 миллиона.

8 марта Ефимов сообщил, что количество уникальных посетителей инвестиционного портала Москвы превысило 10 миллионов за последние девять лет. Самой популярной функцией портала стала запись на осмотр объекта торгов. Всего ею воспользовались 241,5 тысячи раз, из которых 52,3 тысячи посещений пришлись на прошлый год.

Инвестиции Владимир Ефимов Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Путин достойно ответил на «привет» из Гааги

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Трамп оказался неугоден для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Бережно храним истории героев: в Москве стартовал конкурс «Незабытые истории Победы»

Богдан Безпалько
Богдан Безпалько

Чушь и фарисейство: почему никто на Западе никогда не ставил цели принести реальную демократию

Все мнения
О проекте