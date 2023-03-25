Ефимов: Более 90 тысяч предпринимателей зарегистрировалось на инвестиционном портале Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

На инвестиционном портале Москвы зарегистрировались более 90 тысяч человек начиная с 2014 года. Об этом в субботу, 25 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Только в этом году пользователи создали 5,3 тысячи учетных записей. За 2022 год на ресурсе появилось 25 тысяч личных кабинетов. Это рекордный показатель — он более чем на три тысячи превысил результаты предыдущего года. Функционал, доступный пользователям инвестпортала, помогает в ведении бизнеса в столице: упрощает взаимодействие с органами власти, позволяет в режиме онлайн получать преференции и актуальную информацию о реализуемых инвестпроектах, — рассказал Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что портал пополняется новыми функциями, которые привлекают посетителей. Так, всего инвесторы воспользовались онлайн-сервисами 656 тысяч раз, а общее число визитов превысило 19,3 миллиона.

8 марта Ефимов сообщил, что количество уникальных посетителей инвестиционного портала Москвы превысило 10 миллионов за последние девять лет. Самой популярной функцией портала стала запись на осмотр объекта торгов. Всего ею воспользовались 241,5 тысячи раз, из которых 52,3 тысячи посещений пришлись на прошлый год.