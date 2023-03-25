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«Мне близка его философия»: возлюбленная Пьехи высказалась о разнице в возрасте в 21 год

Араз Салехов
Общество
«Мне близка его философия»: возлюбленная Пьехи высказалась о разнице в возрасте в 21 год
Фото: Из личного архива Стаса Пьехи

Возлюбленная российского артиста Стаса Пьехи актриса Ника Здорик высказалась в личном блоге о значительной разнице в возрасте с певцом. Музыкант старше своей девушки на 21 год.

— Нет, разница в возрасте не смущает. Мне комфортно с человеком. У нас очень похожие взгляды на жизнь. Много схожих ценностей, интересов, увлечений. Мне близка его философия, — сказала она.

Актриса отметила, что не чувствует разницы в возрасте и общается с музыкантом на равных.

В российском шоу-бизнесе существует еще одна пара с большой разницей в возрасте. Недавно стало известно, что 37-летняя жена 53-летнего актера Сергея Астахова скоро станет мамой.

Для бывшего педагога начальных классов Виктории Савкеевой это будет первый ребенок, а артист станет отцом во второй раз. Он не раз говорил в интервью, что мечтает, чтобы его избранница наконец стала мамой, а он — снова папой. С уроженкой Сыктывкара, которая тогда преподавала в одной из частных подмосковных школ в начальных классах, Астахов познакомился на дискотеке.

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