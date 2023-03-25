Росздравнадзор: Препарат «Оземпик» будут поставлять минимум до конца 2023 года

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Препарат для пациентов с диабетом «Оземпик» будет поставляться в Россию до декабря этого года. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

— Согласно рабочей информации от производителя, компания Novo Nordisk продолжит поставлять препарат «Оземпик» на территорию Российской Федерации до декабря 2023 года, — говорится в сообщении.

В ТАСС напомнили, что в ноябре 2022 года компания-производитель уведомила о планируемом прекращении поставок на территорию России данного препарата.

7 марта президент России Владимир Путин поручил правительству к апрелю рассмотреть вопрос о новых мерах поддержки производства лекарств. По его словам, новые меры поддержки производства лекарственных препаратов помогут предотвратить их дефицит. Глава государства также поручил принять меры, которые обеспечат наличие запасов наиболее востребованных лекарств.

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