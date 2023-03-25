Следователь-стажер МВД расчленил друга в Подмосковье за долг в 150 тысяч рублей

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Следователь-стажер МВД подозревается в убийстве и расчленении своего товарища в Подмосковье по причине того, что тот слишком долго не отдавал ему долг. Об этом в субботу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника «ВМ», само убийство произошло еще в начале марта. Так, 10-го числа сотрудники полиции обнаружили человеческую ногу в мусорном контейнере в Подольске, а спустя две недели следствию удалось выйти на подозреваемого, который был оперативно задержан в ночь на 25 марта.

Обвиняемым оказался местный следователь-стажер из МВД. Уточняется, что производить задержание мужчины пришлось совместно с ОМОНом Росгвардии.

В дальнейшем подозреваемый рассказал, что друг якобы не отдавал ему 150 тысяч рублей долга. После убийства подозреваемый решил избавиться от тела.

Похожий инцидент произошел в Подмосковье в январе. Там местный житель убил и расчленил своего знакомого, после чего свел счеты с жизнью.

Преступление произошло в городе Кашире. 10 января сотрудники полиции обнаружили в районе депо одноименной станции фрагмент человеческой конечности. Неподалеку была найдена отрубленная голова погибшего в пакете.

В результате оперативно-разыскных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и другие останки. Они оказались спрятаны в квартире у 57-летнего местного жителя.