Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Следователь-стажер МВД расчленил друга в Подмосковье за долг в 150 тысяч рублей

Евгений Жуков
Происшествия
Следователь-стажер МВД расчленил друга в Подмосковье за долг в 150 тысяч рублей
Фото: shutterstock

Следователь-стажер МВД подозревается в убийстве и расчленении своего товарища в Подмосковье по причине того, что тот слишком долго не отдавал ему долг. Об этом в субботу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника «ВМ», само убийство произошло еще в начале марта. Так, 10-го числа сотрудники полиции обнаружили человеческую ногу в мусорном контейнере в Подольске, а спустя две недели следствию удалось выйти на подозреваемого, который был оперативно задержан в ночь на 25 марта.

Обвиняемым оказался местный следователь-стажер из МВД. Уточняется, что производить задержание мужчины пришлось совместно с ОМОНом Росгвардии.

В дальнейшем подозреваемый рассказал, что друг якобы не отдавал ему 150 тысяч рублей долга. После убийства подозреваемый решил избавиться от тела.

Похожий инцидент произошел в Подмосковье в январе. Там местный житель убил и расчленил своего знакомого, после чего свел счеты с жизнью.

Преступление произошло в городе Кашире. 10 января сотрудники полиции обнаружили в районе депо одноименной станции фрагмент человеческой конечности. Неподалеку была найдена отрубленная голова погибшего в пакете.

В результате оперативно-разыскных действий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и другие останки. Они оказались спрятаны в квартире у 57-летнего местного жителя.

Подмосковье МВД Убийства Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виктор Похмелкин
Виктор Похмелкин

Большое будущее: у «Москвича» есть шанс занять освободившуюся нишу бюджетных автомобилей

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна, построенная на ненависти, исчезнет: СК РФ обнародовал результаты расследований преступлений ВСУ

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

Кинопомойка везде и сразу: стоит ли внимания фильм «Все везде и сразу»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто спасется?

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Зачем спорту новые русские: иностранные спортсмены получают российское гражданство

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скоро начнем копать на равных: почти половину рабочей силы в России составляют женщины

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Все мнения
О проекте