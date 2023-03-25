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NYT: Запад не конфисковывает активы России из-за опасений подорвать веру в законы

Евгений Жуков
В мире
NYT: Запад не конфисковывает активы России из-за опасений подорвать веру в законы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Конфискация активов России в странах Запада может «подорвать веру» в доллар, из-за чего другие государства станут хранить меньшее количество денег в США. Об этом в субботу, 25 марта, сообщила газета The New York Times.

Авторы статьи отмечают, что среди политических элит из Штатов и других западных государств существуют опасения, что конфискация замороженных активов «подорвет веру в систему международных законов и соглашений».

К примеру, глава Минфина США Джанет Йеллен вместе с другими чиновниками выразила мнение, что арест российских счетов может «подорвать веру в доллар», считающийся наиболее используемой валютой в торговле по всему миру.

Некоторые аналитики опасаются, что такие решения могут подвергнуть западные активы в других странах более высокому риску экспроприации в будущем при появлении международных разногласий.

Существует и вероятность того, что стоимость восстановления Украины после окончания спецоперации России намного превысит ту сумму, которую могут дать США и страны ЕС, передает NYT.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия готова принять равнозначные компенсационные меры, если ЕС решит конфисковать ее активы.

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