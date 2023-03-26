Как спасти кожу от обезвоживания

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ранней весной на фоне длительного периода сухого отапливаемого воздуха в помещениях и традиционного для этого времени года недостатка витаминов происходит обезвоживание кожи. Как справиться с этой проблемой, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

Пейте достаточное количество воды

Рекомендуется пить не менее 1,5–2 литров воды в день, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Используйте увлажняющие кремы и лосьоны

Важно ввести в ежедневный уход кремы и лосьоны, которые содержат увлажняющие компоненты, такие как гиалуроновая кислота, масло жожоба, алоэ вера и другие. Они помогут удерживать влагу в коже.

Добавьте в уход сыворотки

Сыворотки содержат высокую концентрацию активных ингредиентов, которые могут улучшить состояние кожи. Наносите сыворотки перед увлажняющим кремом.

Избегайте горячей воды и сухого воздуха

Горячая вода способна выводить естественные масла и влагу из кожи, поэтому старайтесь использовать теплую воду при принятии ванны и умывании.

Что касается воздуха: используйте увлажнитель в помещении, чтобы поддерживать влажность.

Ограничьте время на солнце

Солнце может высушивать кожу, поэтому используйте защитный крем и избегайте длительного пребывания на солнце.

Прекратите курить

Курение может сужать кровеносные сосуды, что приводит к ухудшению кровообращения и снижению уровня влаги в коже.

Наладьте питание

Употребляйте пищу, богатую витаминами и минералами, такими как витамин Е, С, цинк и селен. Они помогут поддерживать здоровую кожу и удерживать влагу в ней.

Избегайте сильного ветра и мороза

Сильный ветер и мороз могут сушить кожу. Если вы находитесь на улице в холодную погоду, используйте защитный крем, чтобы сохранить кожу увлажненной.

Не забывайте о губах

Губы также нуждаются в увлажнении. Используйте бальзам, который поможет сохранить кожу губ мягкой и увлажненной, а еще лучше — используйте ночные маски для губ.