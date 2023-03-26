Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Скончался советский и российский актер театра и кино Николай Дупак

Никита Худяков
Общество
Скончался советский и российский актер театра и кино Николай Дупак
Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

На 102-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Дупак. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Дупак родился 5 октября 1921 года в поселке Старобешево Донецкой области. С 1930 года он принимал активное участие в районных спектаклях и театральных постановках. В 1937 году Дупак поступил в театральное училище, где до Великой Отечественной войны успел окончить три курса.

Весной 1941 года Дупак был приглашен на главную роль в фильм «Тарас Бульба», однако эта картина не была снята. Актер прошел боевой путь в ВОВ от курсанта до командира взвода разведки.

С 1943-го по 1963-й служил актером и режиссером Театра имени К. С. Станиславского, а с 1963-го по 1990 год являлся актером и директором Театра на Таганке. После Дупак работал директором Культурного центра на Таганке, советником генерального директора театра зверей «Уголок Дурова» по творческим и строительным вопросам, а также главным режиссером-консультантом государственного учреждения культуры московского объединения «Музеон».

Смерть Россия Актеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто спасется?

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Зачем спорту новые русские: иностранные спортсмены получают российское гражданство

Никита Миронов
Никита Миронов

Вместе против гегемонии Запада: Россия и Китай возглавили антиамериканскую коалицию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скоро начнем копать на равных: почти половину рабочей силы в России составляют женщины

Альбир Крганов
Альбир Крганов

Наступает время полного очищения: благословенный месяц Рамадан начался с заходом солнца 22 марта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантастические твари: «поуехавшие звезды» за границей никому не нужны

Татьяна Донская
Татьяна Донская

Хочется жить, творить, работать: как развивается район Орехово-Борисово Южное

Все мнения
О проекте