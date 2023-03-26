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На 102-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Дупак. Об этом в воскресенье, 26 марта, сообщил Telegram-канал «112».

Дупак родился 5 октября 1921 года в поселке Старобешево Донецкой области. С 1930 года он принимал активное участие в районных спектаклях и театральных постановках. В 1937 году Дупак поступил в театральное училище, где до Великой Отечественной войны успел окончить три курса.

Весной 1941 года Дупак был приглашен на главную роль в фильм «Тарас Бульба», однако эта картина не была снята. Актер прошел боевой путь в ВОВ от курсанта до командира взвода разведки.

С 1943-го по 1963-й служил актером и режиссером Театра имени К. С. Станиславского, а с 1963-го по 1990 год являлся актером и директором Театра на Таганке. После Дупак работал директором Культурного центра на Таганке, советником генерального директора театра зверей «Уголок Дурова» по творческим и строительным вопросам, а также главным режиссером-консультантом государственного учреждения культуры московского объединения «Музеон».