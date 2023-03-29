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Дом на 236 квартир по реновации появится в районе Выхино-Жулебино

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 236 квартир по реновации появится в районе Выхино-Жулебино
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Ташкентская улица Карта всех событий

В столичном районе Выхино-Жулебино построят дом на 236 квартир по программе реновации. Об этом в среду, 29 марта, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Дом будет возведен на свободном от застройки участке, но при этом в обжитом квартале, где в шаговой доступности расположено сразу несколько детских садов, школы и другие объекты социальной инфраструктуры, — рассказал он.

Жилая часть здания будет состоять из 236 квартир площадью 14,3 тысячи квадратных метров. Первый этаж дома предусмотрен для размещения объектов некоммерческой инфраструктуры, а в вестибюле появятся колясочная и комната для консьержа.

Прилегающую территорию благоустроят: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. Также обустроят проезды, широкие тротуары, детскую и спортивную площадки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Другую новостройку на 452 квартиры построят по реновации в районе Котловка. Жилая часть здания будет состоять из 149 однокомнатных, 198 двухкомнатных и 104 трехкомнатных квартир, а также одной четырехкомнатной.

Строительство Жилье Район Выхино-Жулебино Реновация
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