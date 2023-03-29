«Таких идиотов, как я, в музее выставлять надо»: пенсионер объяснил, зачем стрелял в банке

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Москва, Неманский проезд Карта всех событий

Пенсионер открыл стрельбу в отделении банка в Неманском проезде из-за действий мошенников. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу в среду, 29 марта.

По словам пожилого мужчины, которого задержали, он поверил мошенникам, которые донимали его продолжительное время. Из-за обмана он лишился всех денег, влез в кредиты, а также чуть не потерял квартиру. Чтобы снять с себя ответственность и завершить «обработку» жертвы, во время последнего звонка аферисты убедили 72-летнего пенсионера, что его данные якобы распространил сотрудник отделения банка в Неманском проезде. Злоумышленники представились полицейскими и сообщили, что не успевают задержать злодея, и просят оказать содействие.

Для этого пенсионер пришел в банк, начал скандалить, достал пневматический пистолет и выстрелил в потолок. Сотрудник отделения нажал тревожную кнопку. На вызов прибыл патруль Росгвардии, и пожилого москвича задержали.

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Во время разговора с росгвардейцами мужчина понял, что его обманули.

— Таких идиотов, как я, нужно в музее выставлять, — резюмировал пенсионер.

У него изъяли пневматический и страйкбольный пистолеты, которые направили на экспертизу. Самого нарушителя спокойствия передали в полицию для дальнейших разбирательств.