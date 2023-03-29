Собянин: Новые путепроводы улучшат транспортное сообщение районов на севере Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, улица Малыгина Карта всех событий

В столице продолжается строительство новых и обновление старых железнодорожных путепроводов, а также примыкающей к ним улично-дорожной сети. Об этом в среду, 29 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Заканчиваем проектирование сразу четырех путепроводов на севере столицы. Построим их на пересечении Октябрьского направления МЖД и МЦД-1. Водители смогут напрямую доехать до северного участка Московского скоростного диаметра из района Останкинский, — рассказал глава города.

Кроме того, в этом году специалисты закончат строительство дороги, которая свяжет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе. Для этого необходимо два новых железнодорожных путепровода, один из которых уже готов.

В 2026 году появится мост через пути Ярославского направления МЖД, который соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом. Реализация проекта позволит снизить нагрузку на Ярославском шоссе и северной части МКАД, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Недавно мэр анонсировал строительство десяти масштабных объектов улично-дорожной сети: автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.