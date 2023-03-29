Минобороны: Узел украинских военных уничтожен в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Российские войска уничтожили узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 29 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В районе населенного пункта Семеновка Донецкой народной республики уничтожен узел связи ВСУ, — сказал он.

Генерал-лейтенант также отметил, что российскими войсками были уничтожены четыре пункта управления подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Авдеевка ДНР и Новоберислав Херсонской области, передает Telegram-канал «Минобороны России».

27 марта российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, а также уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По словам Конашенкова, с начала специальной военной операции было уничтожено 226 вертолетов, 414 зенитных ракетных комплексов, а также 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня.

Истребительная авиация ВКС России 26 марта сбила вертолет Ми-8 ВСУ. Средствами ПВО было перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также были уничтожены 14 украинских БПЛА в ДНР и ЛНР.