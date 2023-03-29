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Журналисту Антону Красовскому грозит штраф за хулиганство в самолете

Степан Жирнов
Происшествия
Журналисту Антону Красовскому грозит штраф за хулиганство в самолете
Фото: roscongress / Михаил Киреев
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал E Карта всех событий

Журналисту Антону Красовскому грозит штраф за скандал на борту самолета. Об этом стало известно в среду, 29 марта.

Инцидент произошел в начале марта, когда Красовский планировал вылететь из аэропорта Шереметьево в Ташкент. Находясь на борту самолета, журналист начал громко разговаривать по телефону. Его соседи попросили его говорить тише, что спровоцировало конфликт и словесную перепалку.

Бортпроводники не смогли утихомирить журналиста и сняли его с рейса. Как сообщил ТАСС, с мужчиной провели профилактическую беседу. Также Красовскому грозит административный штраф в размере 500 рублей за хулиганство.

Другая история, связанная с вызывающим поведением известной личности, произошла в центре Москвы. Внебрачный сын политика Владимира Жириновского устроил скандал в ресторане. Подробнее о дебоше, который устроил Олег Эдельштейн, — в материале «Вечерней Москвы».

Аэропорт Шереметьево Административные правонарушения Журналисты Штрафы Самолеты
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