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Тамара Глоба назвала знак зодиака, который озолотится этой весной

Евгений Белоусов
Общество
Тамара Глоба назвала знак зодиака, который озолотится этой весной
Фото: Youtube / Яна Павлидис

Первый месяц весны уже подошел к концу, но впереди предстоит еще множество перемен. Так, у некоторых людей есть все шансы озолотиться, утверждает астролог Тамара Глоба.

Возможность вывести свою жизнь на принципиально новый уровень есть у рожденных под знаком Овна. Эта весна откроет для них период постоянных заработков и возможностей для реализации личных планов.

Однако одной весной полоса успеха для рожденных под этим знаком людей не ограничится. Так, летом у Овнов начнется период бурной личной жизни, передает слова Глобы Teleprogramma.pro.

Погрузиться в романтику смогут в ближайшее время представители Близнецов. По прогнозу Глобы, уже скоро их будут ожидать свидания и светлая полоса жизни с успехами и приятными сюрпризами в целом.

Однако астролог предупредила, что чересчур эмоциональным Близнецам стоит не терять бдительность. Представителям этого знака зодиака советуют держать свои чувства под контролем: слишком яркое их проявление может резко испортить отношения с окружающими.

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