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Электрик в Подмосковье умер во время ремонта ЛЭП

Степан Жирнов
Происшествия
Электрик в Подмосковье умер во время ремонта ЛЭП
Фото: shutterstock
Московская область, городской округ Серпухов, деревня Вечери Карта всех событий

В Подмосковье во время ремонта столба, поврежденного при аварии, скончался электрик. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

Инцидент произошел 29 марта в деревне Вечери Серпуховского городского округа. 31-летний электрик поднялся на подъемнике к проводам, поврежденным накануне в результате ДТП, чтобы починить их.

Внезапно мужчине стало плохо, и он упал на пол люльки. Это заметили его коллеги, которые опустили подъемник вниз и попытались оказать первую помощь. Позже на место происшествия прибыли врачи, однако спасти мужчину не удалось, он скончался, не приходя в сознание.

По данному факту полиция проводит проверку.

Точную причину смерти определят специалисты. Как сообщил «МК», последние полгода мужчина не пил на рабочем месте и заработал репутацию исполнительного сотрудника.

Другой мужчина неожиданно скончался за рулем автомобиля в Москве. Потерявшая управление машина продолжила движение и спровоцировала ДТП.

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