Москвичам рассказали о строительстве по программе КРТ на северо-западе города

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

Современные городские кварталы появятся на месте участка бывшей промзоны в Щукине и неэффективно используемой территории в Хорошево-Мневниках. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— На двух территориях на северо-западе столицы общей площадью 7,6 гектара планируется возвести почти 240 тысяч квадратных метров недвижимости: около 216 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 54,3 тысячи — по программе реновации, — сказал он.

Кроме того, специалисты построят технопарк, школу на 800 мест и два детских сада для 200 воспитанников. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, объекты расположены на проспекте Маршала Жукова. Работы проходят по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Накануне Гаман рассказал, что в столице реализуется 26 проектов по программе КРТ, 12 из них — это строительство более 1,5 миллиона квадратных метров жилья по реновации. Благодаря реализации проектов в городе появится почти 27 тысяч новых рабочих мест.