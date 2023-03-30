Два тела обнаружены в квартире в Подмосковье

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В подмосковной квартире обнаружили два тела. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

По предварительным данным, инцидент произошел в квартире жилого дома в Химках. Утром в ней обнаружили тела местных жителей: 33-летнего сборщика мебели и его 31-летней знакомой.

Причина смерти устанавливается, однако в том же помещении правоохранители обнаружили пластиковую карту со следами белого порошка и свернутую в трубочку купюру. По предварительным данным, погибшие могли скончаться от передозировки наркотиков, сообщил «МК».

Накануне в квартире жилого дома на севере Москвы хозяйка помещения обнаружила тело жестоко убитой девушки. Через некоторое время подозреваемого в совершении преступления задержали, когда тот пытался уехать из столицы в Волгоград. Им оказался сожитель погибшей. Мужчина признал свою вину.