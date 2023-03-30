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Парковку ЖК полностью затопило в Звенигороде

Степан Жирнов
Происшествия
Парковку ЖК полностью затопило в Звенигороде
Фото: МЧС
Московская область, Одинцовский городской округ, Звенигород, проезд Ветеранов Карта всех событий

В подмосковном Звенигороде из-за прорыва дамбы затопило парковку ЖК «Ракитня». Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

Как сообщили «Звенигородские ведомости», прорыв дамбы произошел из-за активного таяния снега, а также из-за обильных дождей. Вода, хлынувшая на парковку жилого комплекса повредила множество машин. На место происшествия прибыли экстренные службы.

В июне 2020 году на этом участке уже случалось подтопление из-за обильных ливней. Тогда по поручению главы Одинцовского округа Андрея Иванова была возведена временная дамба. После этого на участке возле проезда Ветеранов провели еще серию работ по защите ЖК от водных потоков, однако они не помогли. Возможно, это связано с тем, что микрорайон построен на болотистых почвах.

Паводки — частое явление для российских городов в весенний период. Однако в 2023 году москвичам пообещали, что городским властям удастся справиться со стихией и подтоплений в столице не будет.

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