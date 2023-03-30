Москвичам напомнили о правиле «один самокат — один человек»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

По новым правилам дорожного движения (ПДД), которые заработали в России с 1 марта, на самокате может находиться только один человек. Об этом в четверг, 30 марта, напомнили в пресс-службе департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

При перевесе управлять самокатом становится сложнее. Также повышается вероятность падения на поворотах. Кроме того, травмы при падении вдвоем могут быть более серьезными. Отмечается, что самокат может сломаться во время поездки, так как рассчитан на одного человека.

— Штраф за нарушение — 800 рублей. Следить за соблюдением ПДД будут патрульные службы Госавтоинспекции. Помните о безопасности: перед поездкой надевайте защитный шлем и накладки на колени и локти. Безопасных поездок, — говорится в сообщении.

24 марта в столице стартовал шестой сезон проката электросамокатов. «Вечерняя Москва» узнала о главных нововведениях этого года и правилах аренды.