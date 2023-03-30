Лефортовский суд эвакуировали незадолго до заседания по делу журналиста WSJ Гершковича

Фото: shutterstock

Москва, Андроньевская площадь, 5/9 Карта всех событий

В здании Лефортовского районного суда в столице проводится эвакуация из-за угрозы минирования. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

По данным «ВМ», в суд поступило анонимное сообщение о минировании здания. В связи с этим посетителей и сотрудников учреждения эвакуировали.

Примечательно, что это произошло незадолго до начала рассмотрения вопроса об аресте американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Корреспондента задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Как сообщили в ФСБ, гражданин США передавал правительству своей страны данные о деятельности одного из секретных предприятий военно-промышленного комплекса.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича не просто подозревают в шпионаже, его «взяли с поличным».