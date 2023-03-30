Губернатор Воробьев рассказал кадетам, как определиться с будущей профессией

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Губернатор Андрей Воробьев ответил на вопросы учащихся кадетской школы «Корабелы Прионежья» из Вологодской области в рамках встречи в гимназии имени Е. М. Примакова. Он рассказал ребятам, как определиться с будущей профессией.

— Важно найти себе применение в жизни. В конечном итоге обстоятельства и среда направляют тебя к тому, что является твоим призванием. Нужно общаться с разными людьми. Я очень надеюсь, что и у вас этот путь будет пройден, — отметил он.

Воробьев добавил, что любая работа интересна, когда ты ее любишь, но не стоит забывать и о семье, ведь в жизни важен баланс.

После встречи с Андреем Воробьевым кадеты отправились на экскурсию в «Партизанскую деревню», отведали блюда полевой кухни и посетили Главный храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот», сообщает «Радио 1».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что долгожданная пристройка к школе № 14 в Долгопрудном появится к осени этого года. Она разгрузит основной корпус и позволит открыть внеурочные кружки для учеников, передает «360».