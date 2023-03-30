Минобороны: Российская ПВО впервые сбила украинскую ракету «Гром-2»

Фото: Минобороны РФ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые сбила новую украинскую ракету «Гром-2» в зоне специальной военной операции. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил официальный представитель Министерства обороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата, — сказал он.

Кроме того, российским войсками в Запорожской области было уничтожено хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны ВСУ, передает слова Конашенкова Telegram-канал «Минобороны России».

27 марта российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, а также уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По словам Конашенкова, с начала специальной военной операции было уничтожено 226 вертолетов, 414 зенитных ракетных комплексов, а также 1074 боевые машины реактивных систем залпового огня.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не видят смысла передавать Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, так как у них нет шансов перед российской системой ПВО.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада поставили ВСУ неисправную систему ПВО. Страна, название которой он не стал раскрывать, отправила армии Украины систему в нерабочем состоянии.