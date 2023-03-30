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Северный и Южный речные вокзалы готовят к новому сезону навигации

Евгений Белоусов
Город
Северный и Южный речные вокзалы готовят к новому сезону навигации
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В новом навигационном сезоне Северный и Южный речные вокзалы примут и отправят около двух тысяч круизных теплоходов в другие города. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Планируем, что впервые за многие годы причалы Северного и Южного речных вокзалов Москвы смогут принять и отправить около двух тысяч круизных теплоходов. Пассажиры смогут отплыть в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города, — сказал он.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
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Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На данный момент подходит к концу реконструкция Южного речного вокзала. При этом на Северном речном вокзале специалисты приводят в порядок причалы и проверяют надежность креплений для швартовки судов.

Также составляется расписание регулярных речных маршрутов и круизных теплоходов в другие города, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Весной этого года завершится реконструкция Южного речного вокзала, благодаря чему от его порта вновь начнут отходить суда. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в рамках реконструкции специалисты оборудуют на вокзале экспозицию Музея транспорта, смотровую площадку и проведут благоустройство набережной.

Транспорт Северный речной вокзал Максим Ликсутов Москва-река Москва
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