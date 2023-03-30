Северный и Южный речные вокзалы готовят к новому сезону навигации
В новом навигационном сезоне Северный и Южный речные вокзалы примут и отправят около двух тысяч круизных теплоходов в другие города. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— Планируем, что впервые за многие годы причалы Северного и Южного речных вокзалов Москвы смогут принять и отправить около двух тысяч круизных теплоходов. Пассажиры смогут отплыть в Астрахань, Нижний Новгород, Казань, Ярославль и другие города, — сказал он.
На данный момент подходит к концу реконструкция Южного речного вокзала. При этом на Северном речном вокзале специалисты приводят в порядок причалы и проверяют надежность креплений для швартовки судов.
Также составляется расписание регулярных речных маршрутов и круизных теплоходов в другие города, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».
Весной этого года завершится реконструкция Южного речного вокзала, благодаря чему от его порта вновь начнут отходить суда. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в рамках реконструкции специалисты оборудуют на вокзале экспозицию Музея транспорта, смотровую площадку и проведут благоустройство набережной.