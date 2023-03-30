Студентка решила подзаработать проституцией и попала в заложники к пьяному вооруженному клиенту

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Москва, улица Панфёрова Карта всех событий

Пьяный житель столицы несколько часов удерживал в заложниках 19-летнюю студентку московского вуза, которая приехала оказывать ему интимные услуги. Об этом стало известно в четверг, 30 марта.

По предварительным данным, девушка прибыла на вызов в квартиру на улицу Панферова. Однако клиент повел себя нестандартно: он силой заставил девушку зайти в квартиру, после чего запер с собой в комнате и велел не шуметь. Сперва он рассказал потерпевшей, что он — сотрудник спецслужб, и ожидает возвращения агента, который принесет 500 тысяч рублей. Затем мужчина заставил девушку раздеться, и употребить несколько неизвестных таблеток, запивая алкоголем. После этого злоумышленник начал угрожать студентке ножом.

В какой-то момент клиента отвлекла мать, которая решила выяснить, что происходит в комнате. В этот момент пленница смогла выбежать на балкон и позвала на помощь. Как сообщил Telegram-канал Shot, через некоторое время прибыл наряд полиции, который задержал нарушителя.

Другая история с захватом заложников произошла в Тюмени. Злоумышленник зашел в магазин с ножом, схватил мужчину и начал угрожать сотрудникам, что применит свое оружие.