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Бах заявил о поддержке рекомендаций МОК более чем 200 НОК

Евгений Жуков
Спорт
Бах заявил о поддержке рекомендаций МОК более чем 200 НОК
Фото: shutterstock

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что 206 Национальных олимпийских комитетов (НОК) со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК.

— Сегодня и вчера мы получили письмо ассоциаций НОК всех пяти континентов, объединяющих 206 НОК, приветствовавших рекомендации МОК и защищающих автономию спорта, — отметил Бах.

Он также сообщил, что ряд комиссий из Африки и Азии готовы разрешить российским и белорусским атлетам принимать участие на соревнованиях под национальными флагами. Однако Бах подчеркнул, что влияние правительств на допуск стран к турнирам недопустимо, передает РИА Новости.

28 марта Бах опубликовал целый перечень условий, по которым российским и белорусским спортсменам можно будет принимать участие в международных соревнованиях. Например, один из пунктов гласит, что спортсмены из названных стран смогут состязаться только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Подобные рекомендации стоит считать дискриминацией, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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