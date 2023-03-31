На реке Дон заработал новый водовод, соединяющий Ростовскую область и Донбасс

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На реке Дон заработала первая плавучая насосная станция нового водовода, которая соединяет Ростовскую область и Донбасс. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил руководитель проекта Военно-строительного комплекса МО РФ Алексей Леонов.

— Сегодня запущена первая из насосных станций. Забилось сердце водовода Ростов-на-Дону — канал Северский Донец — Донбасс. Это две нити по 200 километров каждая, а также семь насосных станций, — рассказал он.

По словам Леонова, на данный момент предстоит поэтапно наполнить водой накопительные резервуары, запустить систему очистки, а также провести гидравлические испытания. Уточняется, что мощность водовода составит до 300 тысяч кубических метров воды в сутки, передает ТАСС.

6 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Донбасс для проверки работ по восстановлению инфраструктуры региона. В ходе проверки министр осмотрел многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.