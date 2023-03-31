Проще, чем кажется: как оформить прописку и временную регистрацию
Сюжет:Проще, чем кажется
Все граждане России должны быть зарегистрированы по какому-либо адресу. Как оформить прописку или временную регистрацию и какие документы для этого нужны — в материале «Вечерней Москвы».
Где можно оформить прописку или временную регистрацию:
— На сайте «Госуслуги».
— В отделах по вопросам миграции МВД.
— В МФЦ.
Какие документы нужны для прописки:
— Паспорт.
— Подтвержденный аккаунт на госуслугах (если подавать заявление через сайт).
— Документ, подтверждающий право собственности на недвижимость.
— Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет).
— Свидетельство о постоянной регистрации (для детей до 14 лет).
Какие документы нужны для временной регистрации:
— Паспорт.
— Договор социального найма или право собственности на недвижимость.
— Свидетельство о рождении и свидетельство о постоянной регистрации (для детей до 14 лет).
— Паспорт собственников жилья.
Обе услуги предоставляются в срок до шести рабочих дней.