Как оформить прописку и временную регистрацию

Фото: shutterstock

Все граждане России должны быть зарегистрированы по какому-либо адресу. Как оформить прописку или временную регистрацию и какие документы для этого нужны — в материале «Вечерней Москвы».

Где можно оформить прописку или временную регистрацию:

— На сайте «Госуслуги».

— В отделах по вопросам миграции МВД.

— В МФЦ.

Какие документы нужны для прописки:

— Паспорт.

— Подтвержденный аккаунт на госуслугах (если подавать заявление через сайт).

— Документ, подтверждающий право собственности на недвижимость.

— Свидетельство о рождении (для детей до 14 лет).

— Свидетельство о постоянной регистрации (для детей до 14 лет).

Какие документы нужны для временной регистрации:

— Паспорт.

— Договор социального найма или право собственности на недвижимость.

— Свидетельство о рождении и свидетельство о постоянной регистрации (для детей до 14 лет).

— Паспорт собственников жилья.

Обе услуги предоставляются в срок до шести рабочих дней.