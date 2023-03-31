Ефимов: Определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны «Южное Очаково»

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Определен инвестор, который займется редевелопментом участка бывшей промзоны № 37а «Южное Очаково». Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В рамках редевелопмента участка площадью 12,98 гектара предлагается возвести более 188 тысяч квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 13,9 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит почти миллиард рублей, — сказал представитель мэрии.

В результате в Москве появится более 3 тысяч новых рабочих мест, уточнил Ефимов. Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на месте бывшей промзоны застройщик «ЛАКШЕРИ КЛАБ» сможет построить 135 тысяч квадратных метров промышленных предприятий и почти 54 тысячи квадратных метров общественно-деловых зданий. В частности, там разместятся кафе, офисы и общественные центры.

Столичное руководство приняло решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории, расположенной в ЮЗАО по адресу улица Обручева, 23–25а.

На данной территории планируется строительство объектов общественно-деловой застройки. Благодаря реализации данного плана в Москве будут созданы свыше тысячи рабочих мест.