Психолог Хватов призвал шутников не унижать других своим юмором в День дураков

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Шутки 1 апреля должны вызывать у человека положительные эмоции, с помощью унижения и демонстрации своего превосходства шутить над другими не рекомендуется. Об этом рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии Московского института психоанализа Иван Хватов.

— Было бы здорово, если бы люди смеялись вместе друг с другом, но не друг над другом. Когда мы подшучиваем над человеком, надо быть уверенными в том, что он тоже посмеется. Ему тоже должно быть приятно, но не каждый способен на это, такой аспект надо учитывать, — пояснил он.

Специалист посоветовал не демонстрировать превосходство над другими своими шутками. При этом юмор не должен иметь границ, но главное, чтобы он не становился средством издевательства над человеком, передает агентство городских новостей «Москва».

Начало второго месяца весны ассоциируется со всеми любимым веселым праздником — Днем смеха. День, когда можно шутить над родными, друзьями и коллегами, устраивать розыгрыши, рассказывать анекдоты и смешные истории и стараться много смеяться. Как появился праздник, почему его отмечают именно в эту дату и традиции дня во всем мире — в материале «Вечерней Москвы».