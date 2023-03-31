Движение по трассе М-4 «Дон» началось в обе стороны
Автомобили начали движение в обе стороны на затрудненном участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов в эфире телеканала «Россия 24».
— В заторе находятся еще более тысячи машин. В обе стороны, в сторону Москвы и Ростова, движение началось, — сказал он.
По его словам, ситуация в целом улучшается.
Недавно протяженность затора на участке трассы М-4 «Дон» сократилась до 30 километров. Там открыты семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. Ликвидацией последствий снегопада занимаются около 500 человек и 243 единиц техники.
Позже первые фуры начали пропускать в направлении Москвы на затрудненном участке трассы «Дон» в Ростовской области.
Вечером 30 марта из-за снегопада остановилось движение на участке трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907-го по 983-й километр).