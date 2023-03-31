Андрей Бочкарев: Запуск движения через железнодорожные пути МЦД-1 свяжет три района Москвы

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Запуск движения через железнодорожные пути МЦД-1 позволит обеспечить прямую транспортную связь между районами Бескудниковский, Отрадное и Восточное Дегунино. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Автомобильная дорога обеспечит поперечную связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, и соответственно, двумя округами столицы — Северным и Северо-Восточным. В настоящее время ведутся работы по возведению очистного сооружения и земляные работы для строительства автомобильной дороги, — рассказал он.

В полном объеме завершить работы планируется уже в этом году.

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в рамках проекта также построят участок Проектируемого проезда 2236 от Дубнинской улицы до проектируемого проезда 2176 длиной 415 метров. Помимо этого, участок улицы Хачатуряна протяженностью 615 метров будет реконструирован.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство десяти масштабных объектов улично-дорожной сети: автомобильный мост через Москву-реку в створе Берегового проезда, два пешеходных моста — через Нагатинский Затон и реку Яузу возле МГТУ имени Н. Э. Баумана.