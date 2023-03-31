Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве до конца апреля

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В рамках месячника по благоустройству в столице промоют транспортные тоннели. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Таганский, Арбатский и Гагаринский. Все работы будут завершены в установленный срок — до конца апреля, — рассказал он.

В работах будут задействованы аппараты высокого давления и специальные растворы для промывки стен инженерных сооружений. Также специалисты приведут в порядок сточные колодцы водосточной сети.

Кроме того, в столице промоют порядка двух тысяч инженерных сооружений, среди них конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перильные ограждения, а также лестницы. В мероприятиях задействованы около двух тысяч сотрудников коммунальных служб и более 250 единиц специализированной техники.