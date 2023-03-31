Подозреваемого в убийстве девушки в Москве мучили галлюцинации и панические атаки
Молодой человек, которого подозревают в убийстве своей 24-летней сожительницы на севере столицы, страдал от панических атак и галлюцинаций. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 31 марта.
По ее словам, последние четыре месяца перед убийством злоумышленник употреблял наркотики. Незадолго до трагедии молодой человек пытался бросить привычку. Из-за этого у него начались панические атаки и галлюцинации.
По одной из версий, 28 марта это стало причиной ссоры, которая переросла в драку с трагическим финалом. Тело погибшей нашли на следующий день с шестью ножевыми ранениями. Тем же вечером ее сожителя задержали на автовокзале при попытке сбежать в Волгоград.