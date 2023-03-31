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Лжесоцработница украла у пенсионерки последние сбережения

Степан Жирнов
Происшествия
Лжесоцработница украла у пенсионерки последние сбережения
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Аферистка, которая представилась социальной работницей, украла у столичной пенсионерки последние сбережения, которые та прятала под подушкой. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 31 марта.

По его словам, злоумышленница пришла в квартиру 84-летней женщины и представилась соцработницей. Мошенница сообщила, что в стране произошла денежная реформа, в связи с чем нужно обменять старые купюры на новые. Пенсионерка поверила аферистке, впустила ее в дом и принесла все деньги.

Преступница пересчитала купюры, и хозяйка квартиры вернула их в тайник под подушкой. Аферистка отвлекла жертву, попросив ее написать заявление на обмен, собрала деньги и поспешила на выход.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

После ухода гостьи пенсионерка решила проверить свои сбережения и не нашла их. После этого пожилая женщина обратилась в полицию. Ущерб составил 355 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Вскоре полицейские задержали подозреваемую в Павловском Посаде. Ею оказалась 40-летняя гостья столицы. На момент поимки деньги она успела потратить. Женщину заключили под стражу.

Другая кража произошла на складе в Подмосковье. Кладовщик магазина электроники обокрал работодателя ради покупок в компьютерной игре.

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