Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский генерал заявил об угрозе поражения армии США в войне с Китаем

Евгений Силаев
В мире
Американский генерал заявил об угрозе поражения армии США в войне с Китаем
Фото: shutterstock

Армия США может потерпеть поражение, если решит вступить в масштабную войну с Китаем. Об этом заявил комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер.

По его словам, главная надежда в возможном конфликте с Поднебесной лежит на десантных кораблях. Именно они, по мнению Бергера, смогут дать армии США преимущество в Тихом океане.

— Если десантные корабли недоступны, мы не сможем быстро предоставить самодостаточные услуги по реагированию на кризисы от имени США и наши конкуренты восполнят этот пробел, — заявил Бергер в беседе с Newsweek.

Кроме того, по словам коменданта, армия США может испытать проблемы с переброской новых сил. Для этого может не хватить необходимых кораблей, резюмировал Бергер.

Накануне журналист Клейтон Моррис сообщил, что США объявили о подготовке войны с Китаем и Россией, потому что обе державы кажутся угрозами для Белого дома. Он утверждает, что проект Минобороны США имеет острую направленность именно на противоборство с Китаем.

28 марта Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно проголосовала за проект закона о лишении Китайской Народной Республики статуса развивающейся страны в рамках международных организаций. В частности, глава Государственного департамента США должен будет следить, чтобы Китай не смог получить какую-либо помощь или преференцию.

Армия США Китай Война
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Все мнения
О проекте