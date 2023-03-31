Американский генерал заявил об угрозе поражения армии США в войне с Китаем

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Армия США может потерпеть поражение, если решит вступить в масштабную войну с Китаем. Об этом заявил комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер.

По его словам, главная надежда в возможном конфликте с Поднебесной лежит на десантных кораблях. Именно они, по мнению Бергера, смогут дать армии США преимущество в Тихом океане.

— Если десантные корабли недоступны, мы не сможем быстро предоставить самодостаточные услуги по реагированию на кризисы от имени США и наши конкуренты восполнят этот пробел, — заявил Бергер в беседе с Newsweek.

Кроме того, по словам коменданта, армия США может испытать проблемы с переброской новых сил. Для этого может не хватить необходимых кораблей, резюмировал Бергер.

Накануне журналист Клейтон Моррис сообщил, что США объявили о подготовке войны с Китаем и Россией, потому что обе державы кажутся угрозами для Белого дома. Он утверждает, что проект Минобороны США имеет острую направленность именно на противоборство с Китаем.

28 марта Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов единогласно проголосовала за проект закона о лишении Китайской Народной Республики статуса развивающейся страны в рамках международных организаций. В частности, глава Государственного департамента США должен будет следить, чтобы Китай не смог получить какую-либо помощь или преференцию.