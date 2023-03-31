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Волшебных таблеток нет: гериатр Конев опроверг заявление американских ученых об увеличении продолжительности жизни до 120 лет

Иссалина Аюпова

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Общество
Волшебных таблеток нет: гериатр Конев опроверг заявление американских ученых об увеличении продолжительности жизни до 120 лет
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Джорджии предположили, что люди смогут прожить больше 120 лет к 2060 году. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-гериатром, доктором медицинских наук, профессором Юрием Коневым, возможно ли увеличить максимальную продолжительность жизни до 150 лет.

По его словам, даже сегодняшние показатели максимальной продолжительности жизни (122 года — прим. «ВМ») оспариваются.

— Есть предположения, что долгожительница из Франции Жанна Кальман после смерти своей матери просто взяла ее документы и жила под ее именем, — рассказал Конев.

Максимальная продолжительность жизни не меняется, меняется среднеожидаемая. Как отметил врач, средние показатели максимальной продолжительности жизни сейчас следующие:

  • 115–118 лет для женщин;
  • 110–112 лет для мужчин.

Наука на Западе, считает специалист, живет на гранты, которые обеспечивают безбедное существование как людям, так и лабораториям. По этой причине они и придумывают истории, которые не имеют отношения к реальности. Выдвинутая гипотеза тоже требует научного обоснования.

— После смерти долгожительницы из Франции никто даже близко не приблизился к ее возрастным показателям. Вторая по продолжительности жизни женщина Сара Кнаусс не дожила до француженки три года, — заметил он. — Это и подтверждает, что выдвинутая теория очень сомнительна.

Кроме того, врач не исключил, что показатели максимальной продолжительности жизни могут вернуться к показателям прошлого.

— Если будет доказано, что француженка жила по документам матери и на самом деле была моложе, максимальная продолжительность жизни откатится к показателям столетней давности, — заявил Конев.

Он подчеркнул, что до 2050 года осталось 27 лет, но никто даже близко не приблизился к показателям жизни Жанны Кальман, потому что люди еще не придумали волшебных таблеток, которые позволят жить дольше, кроме здорового образа жизни, рационального питания и спорта.

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