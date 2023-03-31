Убившего свою мать мужчину заключили под стражу на два месяца

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По ходатайству следствия обвиняемому в убийстве матери на севере-западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в пятницу, 31 марта.

Обвиняемый пробудет под стражей до 30 мая текущего года.

По версии следствия, 23 марта мужчина находился в гараже в Походном проезде вместе со своей матерью. В результате ссоры он задушил женщину, после чего вывез тело в Рязанскую область.

Через два дня мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением о «пропаже» родственницы. Благодаря грамотно проведенным следственным действиям и наступательной позиции следователя мужчина признался в убийстве.