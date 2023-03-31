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Минцифры объяснило отключение возможности удаления профиля на портале «Госуслуги»

Евгений Силаев
Общество
Минцифры объяснило отключение возможности удаления профиля на портале «Госуслуги»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Отключение возможности удаления профиля на портале «Госуслуги» связано с защитой пользователей от взлома их аккаунтов. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Минцифры России.

В министерстве подтвердили участившиеся случаи взлома аккаунтов пользователей. Некоторые злоумышленники удаляли профили своих жертв. Чтобы этого избежать, было принято решение отключить подобную функцию на сайте и в приложении, сообщили в Минцифры.

— Теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ, — пишет Telegram-канал ведомства.

31 марта пользователи и журналисты обратили внимание на отсутствие функции удаления учетной записи на портале «Госуслуги». При нажатии на соответствующую кнопку в приложении высвечивалось уведомление о том, что эта услуга недоступна. При этом в веб-версии портала подобная кнопка отсутствует в принципе.

27 марта президент России Владимир Путин поручил ФСБ и МВД до 1 мая представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Для реализации планируется использовать приложение «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

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