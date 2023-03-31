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Человек попал под поезд на станции Вешняки МЖД

Евгений Жуков
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Человек попал под поезд на станции Вешняки МЖД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Казанское направление Московской железной дороги, платформа Вешняки Карта всех событий

На станции Вешняки Московской железной дороги (МЖД) остановлено движение поездов в сторону Подмосковья в связи с падением человека под состав. Об этом в пятницу, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в настоящее время спасатели извлекают пострадавшего из-под платформы станции.

Другой подобный случай произошел в столичной подземке 29 марта. На участке между станциями метро «Октябрьское поле» и «Баррикадная» движение было остановлено из-за человека на путях. В обратном направлении составы курсировали с увеличенным интервалом.

В метро необходимо быть внимательным, ведь нередки случаи, когда люди по собственной неосторожности падают на пути или роняют туда личные вещи. Как правильно себя вести в подобных ситуациях, чтобы вернуть имущество и сохранить жизнь, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по безопасности Михаила Макеева.

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