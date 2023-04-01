Народный календарь. Как гадать на солнце на Василия Теплого, 4 апреля

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Православная церковь 4 апреля чтит память священномученика Василия Анкирского, епископа и богослова, жившего в IV веке. Василий являлся основателем и сторонником духоборчества. Однако его учение было осуждено как ересь на Втором Вселенском соборе. Вскоре после этого император Феодосий Великий окончательно запретил духоборчество.

На Руси этот день называли Василий Теплый, или Василий Капельник, ведь именно тогда наступало первое весеннее тепло. Принято было гадать на солнце. Если в этот день при восходе видны на небе красные круги, год обещает плодородие.

Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили.

Приметы погоды:

Синие облака по небу плывут — к теплу и дождю.

Скворцы прилетели — будет тепло.

Паутина ложится на землю — к заморозкам.

Именины отмечают: Таисия, Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Сергей.