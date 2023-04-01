Госинспекция по недвижимости проверит законность размещения летних кафе

Фото: Вечерняя Москва

В Москве 1 апреля начался сезон работы летних кафе. О соблюдении требований к их размещению и недопущении правонарушений рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Каждый год в Москве на открытом воздухе размещается свыше трех тысяч кафе. Все они подлежат строгому учету и должны быть внесены в «Схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания Москвы». В ней содержится информация о местоположении и площадных характеристиках всех городских сезонных веранд.

— Особое внимание город уделяет правомерности установки летних заведений. Кафе должны располагаться в соответствии с границами и площадью, указанными в схеме, при соблюдении ряда других требований, — заявил Бобров.

Он также добавил, что на протяжении всего сезона специалисты Госинспекции по недвижимости будут осуществлять мониторинг территории и выявлять незаконные конструкции.

Иван Бобров отметил, что за нарушение требований к размещению подобных заведений предусмотрена административная ответственность. Для предупреждения нарушений инспекторы будут проводить профилактические сезонные рейды, основная задача которых заключается в напоминании владельцам о соблюдении правил и требований размещения летних заведений.

Для собственников ресторанного дела и их представителей Госинспекция по недвижимости постоянно проводит бесплатные онлайн- и офлайн-мероприятия, а также индивидуальные консультации по вопросам размещения летних кафе.

На этот год запланировано свыше десяти подобных тематических встреч и вебинаров, посвященных порядку размещения открытых веранд. Анонсы мероприятий публикуются в новостной ленте на странице Госинспекции по недвижимости на mos.ru.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.