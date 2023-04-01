Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до 11

Араз Салехов
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до 11
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Новосибирской области пострадали 11 человек. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

— В Ордынскую ЦРБ доставлены еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих — они в состоянии средней степени тяжести, — передает ТАСС.

В Новосибирской области утром 1 апреля произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщалось ранее, в результате аварии погиб один человек. Предварительно известно, что в автобусе находилось 47 человек.

Транспорт Новосибирская область ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

В крупнейших музеях увольняют директоров скорее, чем осыпаются листья в осеннем лесу

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Напрасные слова и глупая гордыня

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Все мнения
О проекте