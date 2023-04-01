Число пострадавших в ДТП с автобусом в Новосибирской области увеличилось до 11

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В аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Новосибирской области пострадали 11 человек. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

— В Ордынскую ЦРБ доставлены еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих — они в состоянии средней степени тяжести, — передает ТАСС.

В Новосибирской области утром 1 апреля произошло ДТП с участием автобуса. Как сообщалось ранее, в результате аварии погиб один человек. Предварительно известно, что в автобусе находилось 47 человек.